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Spor
DHA 20.06.2023 15:45

Volkan Demirel: Tek düşüncem Hatayspor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Tek dileğim, tek düşüncem, Hatayspor’u Anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki halkın mutlulukla hayatlarını sürdürmelerini sağlamak." dedi.

Volkan Demirel: Tek düşüncem Hatayspor
[Fotograf: AA]

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Trendyol Yemek arasında forma göğüs sponsorluğu için anlaşma imzalandı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sponsor firmanın grup başkanı Çağlayan Çetin, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel katıldı. İmza töreninin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demirel, Hatayspor ve Hatay şehri olarak zor bir süreç geçirdiklerini ve toparlanmaya çalıştıklarını aktardı.

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de ben elimden geldiği kadarıyla Hatayspor için çalışmamı yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Hatayspor’un ve Hatay’ın buna ihtiyacı var. Bu süreçte bize destek verdikleri için Trendyol ailesine teşekkür ederim. Bu anlaşmada, maç günü bölgedeki ailelere yemek dağıtımı sağlanacak. Yine anlamlı bir duruşla yanımızda oldular. Ben 3 aydır transfer görüşmelerini sürdürüyorum. Şu ana kadar sonlandırmış olduğumuz bir transfer yok. Neticesinde bu sponsorlukla çalışmalar daha da hızlanacaktır. Tek dileğim, tek düşüncem, Hatayspor’u Anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki halkın mutlulukla hayatlarını sürdürmelerini sağlamak."

"Şu ana kadar bitirmiş olduğumuz bir transfer yok"

Demirel, 3 aydır birçok oyuncu izlediğini ve transfer görüşmeleri yürüttüğünü kaydetti.

"29 Haziran’da Riva’da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor. Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim. Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran’a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor’un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım."

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