Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Volkan Demirel: Lütfen binalardan uzak durun
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugün yaşanan deprem sonrası, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" paylaşımında bulundu.
Hatay Defne'de 6,4 ve Samandağ'da 5.8'lik iki büyük deprem meydana geldi.
Deprem anında Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti.
Demirel açıklamasında, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" sözlerine yer verdi.
Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun. #hatay— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) February 20, 2023
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