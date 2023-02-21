Hatay Defne'de 6,4 ve Samandağ'da 5.8'lik iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem anında Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti.

Demirel açıklamasında, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" sözlerine yer verdi.