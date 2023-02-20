Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir depremzedeler için formalarını bağışladı
Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ile Emre Taşdemir, formalarını depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Berkan Kutlu'nun milli takım formasını, Emre Taşdemir'in ise gol sevinci yaşadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçında giydiği formayı açık artırma ile satılması amacıyla kulübe bağışladığı belirtildi.
Etiketler: Galatasaray Deprem
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