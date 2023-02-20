Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran anıldı
Fenerbahçe Kulübü'nde 1974-1976 yılları arasında başkanlık yapan Mehmet Emin Cankurtaran, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin, eski yönetici Ünal Uzun, Cankurtaran'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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