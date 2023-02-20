Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine yönetim kurulu üyesi Ruşen Çetin, eski yönetici Ünal Uzun, Cankurtaran'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde, Mehmet Emin Cankurtaran'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.