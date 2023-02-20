Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Onur Bulut'tan Kayserispor'a yanıt
Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, hakkındaki spekülasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı.
28 yaşındaki futbolcu "Yukatel Kayserispor ile olan sözleşmemin bitmesine 6 ay kala, kontratımı çıkış maddesiz uzattığım haberleri gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Onur Bulut, "1 milyon euro ödenmesi halinde sözleşmemin kendiliğinden sona ereceği tarafıma Yukatel Kaysersipor tarafından belirtildi" ifadesini kullandı.
Deneyimli oyuncu, "Beni aldatmak için yapılan bu eylemin sonucunda kişiler hakkında teker teker savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek isterim" diyerek açıklamalarını tamamladı.
Yukatel Kayserispor ise yayımladığı bildiriyle, Onur Bulut ile 3 yıl uzatıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Beşiktaş Kayserispor Transfer Haberleri
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