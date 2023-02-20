28 yaşındaki futbolcu "Yukatel Kayserispor ile olan sözleşmemin bitmesine 6 ay kala, kontratımı çıkış maddesiz uzattığım haberleri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Onur Bulut, "1 milyon euro ödenmesi halinde sözleşmemin kendiliğinden sona ereceği tarafıma Yukatel Kaysersipor tarafından belirtildi" ifadesini kullandı.

Deneyimli oyuncu, "Beni aldatmak için yapılan bu eylemin sonucunda kişiler hakkında teker teker savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek isterim" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor ise yayımladığı bildiriyle, Onur Bulut ile 3 yıl uzatıldığını duyurmuştu.