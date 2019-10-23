Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazanarak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu. Heyecan dolu karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

1. set sonucu: Fenerbahçe HDI Sigorta 23-25 Galatasaray HDI Sigorta (0-1)

2. set sonucu: Fenerbahçe HDI Sigorta 25-16 Galatasaray HDI Sigorta (1-1)

3. set sonucu: Fenerbahçe HDI Sigorta 25-22 Galatasaray HDI Sigorta (2-1)

4. set sonucu: Fenerbahçe HDI Sigorta 23-25 Galatasaray HDI Sigorta (2-2)

5. set sonucu: Fenerbahçe HDI Sigorta 6-15 Galatasaray HDI Sigorta (2-3)

Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmüştü.



Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: TRT SPOR