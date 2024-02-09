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Spor
AA 09.02.2024 10:30

Voleybolda haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Voleybolda haftanın programı
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'ndeki derbide yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

11 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (Süleyman Evcilmen)

14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Karayolları-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

16.30 Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)

AXA Sigorta Efeler Ligi

10 Şubat Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor (Adilcevaz)

14.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Antakya Merkez)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Ünye)

17.00 Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

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