Voleybolda haftanın programı

Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'ndeki derbide yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
11 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (Süleyman Evcilmen)
14.00 VakıfBank-Çukurova Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Karayolları-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
16.30 Beşiktaş Ayos-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi
10 Şubat Cumartesi:
13.00 TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor (Adilcevaz)
14.00 Halkbank-Develi Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Antakya Merkez)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Ünye)
17.00 Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)