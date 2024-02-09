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Spor
İHA 09.02.2024 10:25

Trabzonspor bu sezon ilk kez geri dönüşe imza attı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Gençlerbirliği'ne karşı aldığı galibiyet ile bu sezon ilk kez geriden gelerek kazandı.

Trabzonspor bu sezon ilk kez geri dönüşe imza attı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trendyol Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı süreci atlatarak istikrarlı sonuçlar almayı arzulayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 24 ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 3 maç olmak üzere toplam 27 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

37 puan ile 4. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı maçlarda geriden gelip maç kazanamadı. Başakşehir (1-1) ve Sivasspor (3-3) maçlarında yenik durumdayken sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kupada geri dönüşe imza attı, yoluna devam etti

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de hedeflerinin gerisinde kalan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Gençlerbirliği karşısında Melih Bostan'ın 14. dakikada attığı golle müsabakayı 82 dakika 1-0 yenik sürdürdü. Eren Elmalı'nın 90+6 bulduğu golle eşitliği yakaladı.

Uzatma bölümünde ise Trezeguet'in 105. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir geri dönüşe imza atarak sahadan galip ayrıldı.

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