Voleybolda haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde derbi maçta Beşiktaş AYOS ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 3 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
1 Aralık Cuma:
14.00 Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe Opet-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ Atatürk)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
18.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor (Eczacıbaşı)
3 Aralık Pazar:
19.00 Beşiktaş Ayos-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
2 Aralık Cumartesi:
15.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Halkbank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
3 Aralık Pazar:
14.30 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (İstanbul Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)
18.00 Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
4 Aralık Pazartesi:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)