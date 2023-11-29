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Spor
TRT HABER/AA 29.11.2023 18:17

Galatasaray Manchester United'la berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United’la 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray Manchester United'la berabere kaldı
[Fotograf: AA]

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 3-3 tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 5’e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla A Grubu’nda 2. sıraya yükseldi.

İngiliz ekibi ise A Grubu’nda 4 puanla 4 sırada kaldı.

Galatasaray, 12 Aralık Salı günü deplasmanda FC Copenhagen ile A Grubu’ndaki son karşılaşmasını oynayacak.

İngiliz ekibi ise aynı gün sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.
 

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund

Goller: Dk. 11 Garnacho, Dk. 18 Bruno Fernandes (Manchester United), Dk. 29 Ziyech (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Bruno Fernandes, Dk. 45+2 Amrabat (Manchester United), Dk. 42 Boey (Galatasaray)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

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