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Spor
AA 30.11.2023 04:01

Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti.

Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Manchester United'la berabere kaldı
Galatasaray Manchester United'la berabere kaldı

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.

 

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Galatasaray Manchester United
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