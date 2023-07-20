Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.07.2023 15:22

Voleybolda Fransa'yı yenen milliler finale yükseldi

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Fransa'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finale yükseldi.

Voleybolda Fransa'yı yenen milliler finale yükseldi
[Fotograf: AA]

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk seti 25-18 ve ikinci seti 25-21 kazandı Üçüncü sette de rakibine 27-25 üstünlük sağlayan milli takım, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.

Milliler, bugün oynanacak İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 22 Temmuz Cumartesi final maçına çıkacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Şampiyonluğa hazırız"

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 3-0 kazanmayı bildiklerini söyledi.

Çarkçı, seyirciye güzel maç izlettiklerini belirtti.

"Saat 16.00'da kadınların maçı var. Herkesi maça davet ediyorum. Bizim için çok önemli. İnşallah o maçı da kazanarak, her iki takımda da finali görüp şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluğa hazırız. Cumartesi günü final oynayacağız. Tüm Karabük halkını maça davet ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

ETİKETLER
Voleybol Milli Sporcular Fransa
Sıradaki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Hatay'da konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Japonya'da suç oranları, 2023'ün ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 21 arttı
15:51
Irak, İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un lisansını iptal etti
15:50
Bolu Dağı Tüneli'nde 'heyelan' önlemi: 70 metre uzatılacak
15:55
Konut sektörüne kiraları düşürecek yeni model
15:51
İhracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limiti 5 katına çıkarıldı
15:48
İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına hakaret
İranlı şirketler maden, turizm ve tarım alanlarında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor
İranlı şirketler maden, turizm ve tarım alanlarında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü'nün dönüm noktasıydı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türkü'nün dönüm noktasıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ