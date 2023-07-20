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Spor
DHA 20.07.2023 13:10

A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralaması'ndaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Sıralaması'ndaki yerini korudu

29 Haziran'da duyurulan bir önceki dünya sıralamasından sonra UEFA'ya üye ülkelerin maç takviminde herhangi bir maçı bulunmadığından, CONCACAF, CAF ve AFC'nin düzenlediği turnuvalarda oynanan müsabakalar yeni sıralamaya etki etti.

Türkiye'nin bin 484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sıradaki yerini korudu.

A Millî Takımımızın 12 Eylül'de özel maçta karşılaşacağı rakibi Japonya da 20'ncilik pozisyonunu ve Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasındaki birincilik konumunu sürdürdü.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan temmuz ayı sıralamasında ilk on ülke değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1.843,73 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1.843,54 puanla 2'nci, Brezilya ise bin 828 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Bu takımları bin 797 puanla 4. sıradaki İngiltere ve bin 788 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Eylül'de açıklanacak.

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