Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Şubat Salı günü Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşılaşacak.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.

Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı.

Türk Hava Yolları Fransa deplasmanında

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse ile deplasmanda karşılaşacak.

Mulhouse Spor Sarayı'nda 21 Şubat Salı günü TSİ 21.00'de oynanacak mücadeleyi Hollanda Federasyonundan Marco Van Zanten ve İspanya Federasyonundan Alexis Fuentes Barrasa yönetecek.

Bir önceki turda bir başka Fransa temsilcisi Terville Florange ile eşleşen Türk Hava Yolları, deplasmanda 3-1 ve iç sahada 3-0 kazanarak rakibini geçmişti.

Volley Mulhouse ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak CEV Kupası'nda yoluna devam etti.

İki ekip, 1 Mart'ta Burhan Felek Spor Salonu'nda rövanş müsabakasında karşılaşacak.

VakıfBank da 22 Şubat Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu birinci maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz dış sahada mücadele edecek.