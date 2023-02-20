Fırsat transferi dışında kadrosuna takviye yapmayı düşünmeyen Fenerbahçe beklemeye geçti.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol bek ve stopere Oosterwolde ve Samet Akaydın'ı transfer eden sarı lacivertliler, Emre Demir'i de Yılport Samsunspor'a kiraladı.

Orta saha ve hücum hattında alternatifinin fazla olduğunu düşünen Fenerbahçe, sakatlık yaşanmaması halinde sezon sonuna kadar mevcut isimlerle yola devam edecek.

Öte yandan Luan Peres ve Joao Pedro'nun tamamen iyileşmesi, sarı lacivertli camiada yüzleri güldürdü. Sakatlığını atlatan Pedro, Joshua King, Enner Valencia, Michy Batshuayi ile birlikte yeniden forvet rotasyonunu dahil olacak.

Ayrıca deneyimli teknik adam Jorge Jesus'un, Peres'in dönüşüyle bazı maçlarda yeniden 3'lü savunmaya dönebileceği belirtiliyor.

Bu arada Fenerbahçe yönetimi, takımın önemli isimlerine gelen teklifleri beklenen seviyelerde olmadığı için reddetti. Jesus'un isteğiyle Ferdi, Zajc, Rossi, Szalai ve Crespo'nun, sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor.