Beşiktaş, 14. haftanın erteleme maçında 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, bu mücadeleden önce taktik çalışmalara ağırlık veriyor.

Lige verilen arada takıma katılan Omar Celley, Onur Bulut ve Maxim’in uyum süreçlerini atlatmalarına yardımcı olmak isteyen teknik heyet, hücum varyasyonlarını da genişletmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Rachid Ghezzal’ın forma giyecek duruma gelmesiyle Vincent Aboubakar’ın da etkisinin arttırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasına kadar bir hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor.

Şenol Güneş'in, hazırlık maçında eksikleri görerek kadroyu netleştireceği ifade ediliyor. Diğer yandan Türkiye'de transfer döneminin uzamasıyla gözler yeniden yönetime çevrildi.

Beşiktaş, takımda ayrılık yaşanması durumunda transfere yönelecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kevin N’Koudou, ayrılma ihtimali olan oyunculardan biri.

Kamerunlu futbolcuyu, Adana Demirspor istiyor. Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun ayrılmayı istemesi halinde N’Koudou'ya kolaylık sağlayacak.