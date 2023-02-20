Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Cengiz Ünder attı, Marsilya kazandı
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Toulouse'u 3-2 mağlup etti.
Marsilya, Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Toulouse'a konuk oldu.
5 gole sahne olan maçta Marsilya karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi.
Marsilya'ya galibiyeti getiren goller 52. dakikada Chancel Mbemba, 59. dakikada Cengiz Ünder ve 78. dakikada Nuno Tavares'ten geldi.
Toulouse'un gollerini 3. dakikada Thijs Dallinga ve 87. dakikada Ado Onaiu kaydetti.
Bu sonuçla Marsilya puanını 52'ye çıkarıp zirve takibini sürdürdü. Toulouse ise 32 puanda kaldı.
Etiketler: Fransa
Son Haberler
- 06:44
- 06:34
- 06:29
- 06:19
- 06:18
Sıradaki Haber
Manchester United farklı kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz