Premier Lig'in 24. hafta maçında Newcastle United, St James' Park'ta Liverpool'u ağırladı.

Konuk takım, 10. dakikada Darwin Nunez ve 17. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Newcastle United'da kaleci Nick Pope, 22. dakikada ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 35 yapan Liverpool, 8. sıraya yükseldi. Bu sezon ligde iki mağlubiyetini de Liverpool'a karşı yaşayan ve 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Newcastle United ise 41 puanla 4. sırada yer aldı.