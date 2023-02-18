Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı.

FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır. pic.twitter.com/YjcYDEzbJM — TFF (@TFF_Org) February 18, 2023