Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sona erecek 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart Pazar gününe kadar uzatıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" sözleri yer aldı.
FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır. pic.twitter.com/YjcYDEzbJM— TFF (@TFF_Org) February 18, 2023
Etiketler: TFF Transfer Haberleri
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