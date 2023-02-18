Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa, Günay Güvenç'i transfer etti
Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü'nün 31 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır" denildi.
Gaziantep FK da Günay Güvenç'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu.
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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