Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır" denildi.

Gaziantep FK da Günay Güvenç'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu.