Vincent Aboubakar 25 yıllık rekorunun peşinde

Bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, 1 gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, yarınki karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

2 sezonda Oktay'a yaklaştı

Beşiktaş formasıyla 2 sezon Avrupa kupalarında boy gösteren Aboubakar, uluslararası organizasyonlarda 17 maçta görev aldı ve Oktay Derelioğlu'nun rekoruna kısa sürede yaklaştı.

Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk sezonunda Avrupa kupalarında toplam 6 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımla ilk Avrupa macerasını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşayan Kamerunlu futbolcu, bu organizasyonda 3 kez fileleri havalandırdı. Avrupa'daki ilk gollerini İtalyan ekibi Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendikleri maçta 2 kez skor üreterek atan Aboubakar, aynı grupta bir kez de Benfica karşısında gol sevinci yaşadı.

Aboubakar, aynı sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı ekibin Hapoel Beer Sheva ve Olympiakos (2) ile yaptığı maçlarda da 3 gol atarak 2016-2017 sezonunda 6 gole imza attı.

Siyah-beyazlı oyuncunun Avrupa Kupaları'nda en fazla rakip filelere havalandırdığı dönem ise bu sezon oldu.

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın ön eleme turlarında Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'le oynanan maçlarda toplam 5 kez rakipleri karşısında takımını sevindiren Aboubakar, Club Brugge maçını boş geçse de Lugano karşısında attığı 2 golle bu sezon Avrupa'daki gol sayısını 7'ye yükseltti. Kamerunlu futbolcu, toplamda 13 kez rakip fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'ndaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

Aboubakar'ın gol attığı maçlarda 8 galibiyet

Vincent Aboubakar'ın gol attığı maçlardan Beşiktaş 8 galibiyet elde etti.

Takımı adına kritik gollere imza atan Aboubakar çıktığı 17 Avrupa Kupası maçının 11'inde gol atmayı başardı.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncunun fileleri havalandırdığı Napoli, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos, Tirana maçlarını kazandı. Aboubakar Neftçi ve Dinamo Kiev ile içeride ve dışarıda oynanan maçlarda da fileleri havalandırırken, siyah-beyazlı ekip bu 4 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş, deneyimli futbolcunun gol attığı Benfica ve Olympiakos maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.

Aboubakar'ın gol atıp Beşiktaş'ın kaybettiği tek maç ise bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçı oldu. Siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu oyuncunun attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti.

Oktay Derelioğlu Avrupa'daki son golünü 5 Kasım 1998'de attı

Oktay Derelioğlu, 1994-1995 sezonunda 2; 1996-1997, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarında 4'er golle Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarında en çok gole sahip olan oyuncu rekorunu ele geçirdi.

Siyah-beyazlı eski futbolcu, Beşiktaş forması altında Avrupa'daki ilk gol sevincini 1994-1995 sezonunda o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonda Helsinki ağlarına attığı gollerle yaşadı.

Oktay Derelioğlu daha sonra 3 farklı sezonda Avrupa Kupaları'nda forma giydi ve oynadığı her sezonda ise 4'er kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu.

Eski golcü, 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası'nda Molenbeek, Dinamo Minsk ve iki Valencia maçında gol atarken, 1997-1998 sezonunda ise Paris Saint Germain (2) ve iki Göteborg karşılaşmasının golcüsü oldu.

Siyah-beyazlı takımla Avrupa'da son kez 1998-1999 sezonunda boy gösteren Oktay Derelioğlu, Spartak Trnava maçlarında birer, Valerenga karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.

Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki son golünü ise 5 Kasım 1998'de Valerenga'ya karşı buldu.

Rekoru bir başka Norveç takımı karşısında kırmaya çalışacak

Siyah-beyazlı ekipte birçok farklı isim Avrupa kupalarında gol atarken Oktay Derelioğlu'nun 25 yıllık bu rekorunu yakalama veya kırma başarısı gösterememişti.

Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'ın 5 Kasım 1998'de Norveç'in Valerenga ile yaptığı karşılaşmada attığı gollerle siyah-beyazlı formayla toplam gol sayısını 14'e çıkarmıştı.

Bu sezon Avrupa kupalarında başarılı bir performans sergileyen Aboubakar, yarınki Bodo/Glimt maçında goller bulması halinde bir başka Norveç ekibi karşısında Oktay Derelioğlu'nun rekorunu kıracak.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü yabancısı

Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynadığı 6 maçta 5 gol atan Kamerunlu golcü, Club Brugge ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramasa da Lugano karşısında iki kez gol sevinci yaşayarak bir başka rekorun sahibi oldu ve Beşiktaş adına Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını yakaladı.

Cenk Tosun da aynı başarının peşinde

Siyah-beyazlı ekipte, Oktay Derelioğlu'nun rekorunu kırmak için forma bekleyecek bir başka isim ise Cenk Tosun olacak.

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 12 golü bulunan Cenk Tosun, yarınki maçta forma giymesi ve gol ya da goller atması halinde Oktay Derelioğlu'nu geçme başarısı gösterecek.

Bu arada siyah-beyazlı formayla Ricardo Quaresma ile Bobo'nun 12'şer golü bulunuyor.