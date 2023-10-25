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Spor
TRT SPOR 25.10.2023 17:03

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ekim Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar

28 Ekim Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

19.00 Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

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