Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Ekim Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar
28 Ekim Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam
29 Ekim Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
19.00 Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan