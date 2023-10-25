Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ekim Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar

28 Ekim Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam

29 Ekim Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

19.00 Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan