Uçmakdere pisti sonbaharda da yamaç paraşütü tutkunlarını çekiyor

Adrenalin tutkunlarının gözde adresi Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları 250 ve 600 metrelik pistlerden yapılıyor.

Kumbağ ve Mürefte beldeleri arasında kalan Şarköy'e bağlı mahalle, İstanbul'a 170, Edirne'ye 180, Kırklareli'ne 160 kilometre uzaklıkta olması dolayısıyla civar illerden pek çok ziyaretçi ağırlıyor.

İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, Marmara Denizi'nin mavisi ve sonbaharda Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda oluşan renk cümbüşünü gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Uçmakdere'de yaz döneminde haftalık ortalama 500 uçuş yapıldı. Havaların güzel gitmesiyle uçuşlar aynı hızla devam etti, bazı haftalar ise yaz aylarındaki uçuş sayısının da üzerine çıkıldı.

"Herkesin gelip bu güzellikleri yaşaması gerekiyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim paraşüt tutkunları tarafından tercih edildiğini söyledi.

Tekirdağ'a gelen ziyaretçilerin çoğunun yamaç paraşütü keyfi yaşadığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ve denizin mavisi arasında bu güzellikleri gökyüzünden izlemek isteyenler yamaç paraşütü yapıyor. Doğanın sunduğu eşsiz güzellikler insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar bölgedeki ormanlarda bu güzelliklerin içesinde keyifli zaman geçiriyor. Son günlerde etkili olan pastırma sıcakları da vatandaşları ziyaret için Tekirdağ'a yönlendirdi. Herkesin gelip bu güzellikleri yaşaması gerekiyor."

"Renk cümbüşü uçuşları daha keyifli hale getiriyor"

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin paraşüt tutkunlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi haline geldiğini dile getirdi.

Aksoy, Uçmakdere'deki ormanların sonbahar renklerine büründüğünü aktardı.

"Marmara'da uçuş yapacak alan az olduğu için bölgedeki pilotların çoğu burayı tercih etmeye başladı. Sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü uçuşları daha keyifli hale getiriyor. Uçuş yapanlar hem gökyüzünün hem de manzaranın tadını çıkarıyor. Güneyli rüzgarlar eseceği için uçuşlar devam edecek. Kışın kar yağsa bile uçuşları devam ettireceğiz."

Paraşüt pilotu Okay Güzel de Uçmakdere'de her mevsim uçuş için uygun hava koşullarının olduğunu belirtti.

Güzel, uçuşların kışın da sürdüğünün altını çizdi.

"Deniz ve doğa manzarasının olduğu İstanbul'a en yakın uçuş bölgelerinden biriyiz. Uçuşlarımız devam ediyor. Kış yaklaştığı için insanlar uçuşların kapanacağını düşünebilir. Burada kışın da uçuşlarımız devam ediyor."