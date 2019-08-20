Spor

Vida ve Melnjak'a milli davet

20 Ağustos 2019 Salı 15:46 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 15:46

Hırvatistan'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Slovakya ve Azerbaycan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Beşiktaşlı Domagoj Vida ile Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak da davet edildi.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, deplasmanda oynayacakları iki maç için belirlediği 22 kişilik aday kadroyu açıkladı. Hırvatistan'ın 6 Eylül'de Slovakya, 9 Eylül'de Azerbaycan ile oynayacağı maçların aday kadrosu şöyle: Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town) Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Karlo Bartelac (Kopenhag), Mile Skoric (Osijek), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor) Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova) Forvet: Ivan Perisic (Bayern Münih), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb). EURO 2020 elemeleri E Grubu'nda maç fazlası bulunan Macaristan'ın 9, Slovakya ve Hırvatistan'ın 6'şar, Galler'in ise 3 puanı bulunurken, son sıradaki Azerbaycan'ın henüz puanı bulunmuyor.



Kaynak: AA

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