Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano koşuldu

Amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, İzmir’in Çeşme ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında bisiklet tutkunlarını çocuklar için 7'nci kez bir araya getirdi.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışın kayıt ücretleri, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilmesine olanak sundu. Yarışın yedinci yılında üç binden fazla çocuk bisiklet hayaline kavuştu. Hatay İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, 5 sporcusu ile çocuklar için yarıştı.

12 ülkeden 829 bisikletçi pedal bastı

Organizasyonda bu sene 12 ülkeden 829 bisikletçi parkura çıktı. Geçtiğimiz yıl Gran Fondo World Tour® takvimine alınan, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen yarışın 110 km’lik Salcano Parkuru erkeklerde Rise Performance Club’tan Aydın Köfteci 3 saat 6 dakika ile birinci tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kadınlarda Özge Uzun, 3 saat 22 dakika zirvede yer aldı. 110 km Pro erkekler kategorisinde Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü’nden Ömer Cumhur Boyraz 3 saat 9 dakika ile birincilik elde etti.

63 km’lik TOYOTA HYBRID Parkuru’nda ise erkeklerde Toyota Kulübü’nden Deniz Örnek parkur rekoru kırarak 1 saat 39 dakika ile finişe ilk gelen bisikletçi oldu.

Parkurun kadınlar kategorisinde birincisi ise 1 saat 52 dakika ile parkur rekoru kırarak Valeriya Vildan Mutlu oldu. Paralimpik B kategorisinde Eşpedal Derneği’nden Taşkın Özgür ve Fatih Söylemez tandem bisikletleri ile 2 saat 14 dakika ile birincilik elde ederken C kategorisinde Extrem Yok Grubu sporcusu Ercan Aktağ yarışı 1 saat 52 dakika ile kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Organizasyonda dereceye girenler şöyle:

Salcano Parkuru (110 km)

Kadınlar

1. Özge Uzun-341Triatlon 3:22:51.24

2. Şeniz Pamuk-Rise Performance Club 3:29:50.41

3. Selen Eryüce-Rise Performance Club 3:47:29.65

Salcano Parkuru (110 km)

Erkekler

1. Aydın Köfteci - Rise Performance Club 3:06:08.52

2. Arda Tekirdağ- Team ISS Academy 3:09:12.46

3. Ataman Şekerci- Nashira Cycling Team 3:09:13.03

Salcano Parkuru (110 km)

PRO Erkekler

1. Ömer Cumhur Boyraz-Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü 3:09:15:98.

2. Taha Eren Coşgun-Toyota 3:12:55.02

3. Mani Farajisafiloo-Faraz Academi) 4:00:12.27

Toyota HYBRID Parkuru (63 km)

Kadınlar

1. Valeriya Vildan Mutlu 1:52:10.52

2. Aylin Karanfil 1:59:09.39

3. Özlem Korkmaz- Ata Yahşi Spor Kulübü 2:02:42.54

Erkekler

1. Deniz Örnek-Toyota Kulübü 1:39:32.99

2. Antonis Tsoukalochoritis- Skinos Sycling Team 1:40:47.53

3. Cengiz Güner-Asperox Bikepedia Racing Team 1:41:20.02

Paralimpik B (63 km)

1. Taşkın Özgür, Fatih Söylemez- Eşpedal Derneği 2:14:19.40

2. Taner Titiz, Burhan Kızıltaş- Eşpedal Derneği 2:47:37.51

3. İsmail Avcı, Emirhan Kurt - Eşpedal Derneği 3:08:18.10

Paralimpik C (63 km)

1. Ercan Aktağ-Extrem Yok Grubu 1:52:15.94

2. Ali Temur- Sosyal Bisiklet Grubu 2:03:45.50

3. Mehmet Bağcı - Velostrom 2:45:00.16