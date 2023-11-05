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Spor
AA 05.11.2023 16:38

Fenerbahçe'de Süper Kupa Finali için önerge

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

Fenerbahçe'de Süper Kupa Finali için önerge

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

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