Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vanlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için Kevenli Dağı'na tırmandı
[Fotograf: AA]
Türkiye Dağcılık Federasyonu Van İl Temsilciliğince, Sarıkamış şehitleri anısına 2 bin 800 rakımlı Kevenli Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dağ Sporları Topluluğu üyelerinin aralarında bulunduğu 6 profesyonel dağcı, 2,5 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı.
YYÜ Dağ Sporları Topluluğu Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bingöl, "Kevenli Dağı'nın zirvesine Sarıkamış şehitlerimiz için tırmandık. Ruhları şad olsun." dedi.
Etiketler: Van
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