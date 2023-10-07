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Spor
AA 07.10.2023 13:40

"Van Gölü Canavarları" bisiklet takımı yarışlara iddialı hazırlanıyor

Van'da kısa süre önce kurulan "Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı", ulusal ve uluslararası yarışlara katılmak için sahilde ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde antrenman yapıyor.

"Van Gölü Canavarları" bisiklet takımı yarışlara iddialı hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet takımı kuruldu.

Kentteki bisiklet kulüplerine üye 10 sporcunun yer aldığı bisiklet takımı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek yarışmalara katılmak için hazırlıklara başladı.

Daha önce Van Gölü çevresini birçok kez bisikletle dolaşan sporcular, göl sahilinde, yüksek rakımlı bölgelerde ve engebeli parkurlarda antrenman yapıyor.

Derneğin kurucu başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının bölgede sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ülkenin en büyük değerlerinden olan Van Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özel, bu anlamda sporcularla bir araya gelerek "Van Gölü Canavarları" bisiklet takımını kurduklarını anlattı.

"İlhamımızı Van Gölü'nün maviliğinden alıyoruz. Bu alanda da iddialıyız. Bölgemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılacak faaliyetlerde bisiklet takımımız ile temsil edeceğiz."

Özel, Van Gölü'nün gelecek nesillere temiz bırakılması konusunda bugüne kadar birçok etkinlik yaptıklarını belirtti.

"Bundan sonra da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Katıldığımız etkinliklerde Van Gölü önceliğimiz olacak. Göl çevresinde yaptığımız bisiklet turlarını yoğun katılımla gerçekleştirdik. Bisiklet takımımızın da önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adem Aslan: Amacımız Van Gölü havzasında bulunan tüm illeri temsilen gençleri yarışmalara hazırlamak

Van Gölü Aktivistleri Spor Kulübü Başkanı Adem Aslan ise Van'da ve bölgede gençleri spora yönlendirmek istediklerini dile getirdi.

Aslan, takımı büyüterek daha fazla sporcuya hitap etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Gençlerin kendilerini geliştirerek yarışlara katılmalarını sağlamak amacıyla bisiklet takımını kurduk. Amacımız Van Gölü havzasında bulunan tüm illeri temsilen gençleri yarışmalara hazırlamak. Gençlerimizin çok iyi bisiklet sürdüğünü biliyoruz. Daha önce bölgemizde bisiklet takımı yoktu. Bu nedenle takımı kurmak istedik. Gençlerimize başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarına da inanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Takım Kaptanı Davut Ertürk de "Takımımızda 10 kişi yer alıyor. Hazırlıklarımız yapıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Grup olarak kendimize çok güveniyoruz. Canavar gibi geliyoruz." şeklinde konuştu.

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