Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, görüntülü analizlerle ezeli rakibini ezberlemeye çalışıyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, tesislerde bulunan dev ekranda Fenerbahçe'nin son 3 maçını futbolculara izletti.

Fransız çalıştırıcı, rakibinin artı ve eksiklerini oyuncularına anlattı. 47 yaşındaki teknik adam maç gününe kadar taktik antrenmanlara ağırlık vererek, rakibinin eksiklerinin üzerine yoğunlaşacak.

Diğer yandan Beşiktaş yönetimi de Fenerbahçe maçı öncesinde tesislerde yoğun mesai harcıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile kurmayları, teknik heyet ve futbolcularla moral konuşması yaptı.

Kaleci Ersin Destanoğlu’yla da bir görüşme gerçekleştirilirken, genç oyuncu ile güven tazelendi. Derbide, 21 yaşındaki file bekçisinin görev alması bekleniyor.