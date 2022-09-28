Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de Novak ile yollar ayrıldı
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe, Çekyalı futbolcu Filip Novak ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Çekyalı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
"Kulübümüz, profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe'nin iki yıl önce renklerine bağladığı 32 yaşındaki sol bek, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 3 gol attı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2022
Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.
Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/q4y7hsKhQF
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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