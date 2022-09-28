Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonunda hayata geçirilen projede boccenin çocuklara sevdirilmesi ve genç yeteneklerin ortaya çıkartılması amaçlanıyor.

İlçede ilkokul ve ortaokulda eğitim gören öğrenciler sırayla spor salonuna getirilerek beden eğitimi derslerini bocce oynayarak değerlendiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu ve antrenör Levent Kader, projenin ilk konukları Hamdiye Ünlü İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine bocce hakkında bilgi verdi, ardından uygulamalı eğitim yapıldı.

Eğitimin ardından öğrenciler, tekler ve çiftler kategorilerinde maçlar yaparak öğrendiklerini gösterme imkanı buldu. Çocuklar, yeni bir spor dalı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sporcuları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, birlikte bocce oynadı.