TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında oyundan atılan Beşiktaşlı Rosier hakareti nedeniyle disipline verildi.

İstanbul'daki Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Antalyasporlu Luiz Adriano ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Dursun Özbek, Ali Çamlı ve Erol Bilecik disiplinde

Hukuk müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kulüp internet sitesindeki açıklamaları nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya verdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı hakem soyunma odası koridorlarındaki hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün 11 görevlisi de disipline verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in HangiKredi Ümraniyespor mücadelesi sonrasındaki hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da Bilecik ile aynı gerekçeden dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Bitexen Giresunspor'un antrenörü Sinan Közen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna yollandı.

Hukuk müşavirliği ayrıca Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demrispor, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor ve Ümraniyespor kulüpleri bir veya daha fazla gerekçeden PFDK'ya sevk etti.