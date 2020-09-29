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Valentin Rosier adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş, Sporting Lizbon’un sağ beki Valentin Rosier ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş, oyuncuyla son detayları görüşüyor. Prüzler giderilirse 24 yaşındaki futbolcu yakın zamanda İstanbul'a gelecek.
Portekiz Ligi'nde 9 maça çıkan Fransız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist yapamadı
Etiketler: Beşiktaş Valentin Rosier transferSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:30
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