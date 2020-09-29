Udinese, Napoli, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma terleten Gökhan İnler Adana Demirspor'a imza attı.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferinin ardından evinin kapısını TRT SPOR'a açarak özel açıklamalarda bulundu.

"Adana Demirspor ile 6-7 ay önce bir görüşmem oldu"

İnler, Adana Demirspor'a transferi ile mutlu olduğunu dile getirdi.

"Daha önce birçok takım bana talip oldu, istediler ama ben bir proje takımını çok istiyordum. Adana Demirspor ile bugün değil, 6-7 ay önce bir görüşmem oldu. Ben buna hep sıcak baktım, bu transferde emeği geçen çok kişiler var, başkan olsun asbaşkanımız olsun, taraftarlarımız olsun, çok emekleri var bu transferde."

"Kalbimle seçtim"

"Ben de bu transferi kalbimle seçtim yani maddiyattan dolayı değil, maneviyattan dolayı seçtim benim için çok önemli bir hamleydi ve şuan çok mutluyum."

"İtalya ve İsviçre’den teklifler vardı"

Transfer döneminde sıkça yurtiçi ve yurtdışı takımlarıyla da adı geçen İnler, "Yurtdışında İtalya ve İsviçre'den teklifler vardı. Ama ben bir heyecan bir hedef arıyordum ve bunu Adana Demirspor'da gördüm. Taraftarı da çok iyi anlıyorum. İnşallah, gençlerle, hocamızla beraber takımı Süper Lig’e çıkartırız" diye konuştu.

"Taraftarlarımızın karşısında oynayacağım ilk günü sabırsızlıkla bekliyorum"

İnler, mavi lacivertli takımın taraftarına seslendi.

"Taraftarlarımızın şüphesi olmasın, onların desteklerini hissediyoruz, yani o camiada zaten o duyguyu hissediyorsun, onlara şimdiden çok teşekkür ediyorum, emekleri çok var, taraftarın karşısında oynayacağımız ilk günü sabırsızlıkla bekliyorum."

İnler, Adana Demirspor'un teknik patronu Ümit Özat'ı yakından tanıdığını aktardı.

"20-21 yaşındayken bir Türkiye maceram vardı. Fenerbahçe denemelerindeydim. Fenerbahçe'de o dönem Ümit Özat benim önümdeydi, orta sahada oynuyordu. Bana ' Gökhan ben senin önündeyim, bu yüzden oynayamazsın.' bu şekilde şakalaşırdık. Hocamı o zamandan beri tanıyorum. Allah kısmet etti ve bugün benim hocam. Ona destek verip iyi maçlar sergileyip takımı iyi bir götürerek beraber bu işi başarırız."