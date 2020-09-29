Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Michael Frey'i Belçika'ya gönderdi.

Sarı-lacivertlerin transferle ilgili yaptığı açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.