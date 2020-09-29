Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı
Fenerbahçe, Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı.
Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Michael Frey'i Belçika'ya gönderdi.
Sarı-lacivertlerin transferle ilgili yaptığı açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.
İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 29, 2020
İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz. pic.twitter.com/Y9H72UqW5M
Etiketler: Waasland-Beveren Michael Frey FenerbahçeSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:11
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