Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ekvador'un golü 49. dakikada Enner Valencia'dan gelirken, Hollanda'nın golünü 6. dakikada Gakpo kaydetti.

????⚽ GOOLL! | Gakpo'dan mermi gibi bir şut! Portakallar perdeyi erken açtı! pic.twitter.com/5rua6RyMOd — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia attığı golle 2022 Dünya Kupası'nda 2 maçta 3. golüne imza attı. Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golü de Enner Valencia'dan gelmiş oldu.

????⚽ GOOLL! | Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine boş geçmedi, takımına beraberliği getirdi! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/2C3tpWJUyw — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Valencia 11'de başladığı maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkarken, Beşiktaşlı Wout Weghorst, Ekvador karşısında 79. dakikada oyuna dahil oldu.

İki takım da A Grubu'ndaki ilk maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Gruptaki son maçlarda Hollanda, Katar ile Ekvador ise Senegal ile kozlarını paylaşacak.