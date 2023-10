VakıfBank'ta Giovanni Guidetti takımın oyuncu kalitesinden memnun

Giovanni Guidetti, VakıfBank ile yeni sezondaki hedeflerini anlattı. Guidetti, yeni bir sezona başlayacakları için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Bu bizim 16. sezonumuz ama her sezon bana farklı geliyor. Yeni gelen oyunculardan dolayı çok mutluyum. Teknik ekibimize yeni katılanlardan dolayı da mutluyum. Bu yıl takımda çok fazla değişiklik oldu. Normalde bu kadar fazla değişiklik yapmayız. Çok fazla parçayı yerinden oynattık ama bu bizi hiç korkutmuyor çünkü hepsi çok kaliteli oyuncular."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Guidetti, teknik ekibe yeni katılan kişilerle ilgili konuştu.

"Kulüp, bana yine çok iyi bir kadro verdi. Sanja Tomasevic, yeni asistan koçumuz oldu. Kendisi 10 yıl boyunca ABD'de çalıştı. Tecrübeli yeni bir fizyoterapistimiz de var. Bu kadar fazla yeni yüzün VakıfBank'ın değerlerini kucaklayacak olması çok güzel."

"Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi, geçen sezonlara göre çok daha zor olacaktır"

Guidetti, VakıfBank için oynamanın önemi hakkında konuştu.

"Bu formayı giyiyorsanız her zaman kazanmak için oynamalısınız. Biz bunun için VakıfBank'ta mücadele ediyoruz. Yarıştığımız kulvarlardaki tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Bir önceki sezon gibi kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz. Zaten geçen sene de bu düşünceyle sahaya çıkmıştık. VakıfBank, her sezonda ve her maçta kazanmak için sahaya çıkmalı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Guidetti, bu sezonki beklentilerle ilgili de konştu.

"Kulübümüz, görev aldığım tüm sezonlarda bana harika bir oyuncu grubu verdi. Tüm sezonlarda çok önemli oyuncularla çalıştım. Bu sezon Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi, geçen sezonlara göre çok daha zor olacaktır. Ancak VakıfBank'ta bizim bir sözümüz var. Baskı, bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığa da sahip olduğumuz için çok mutluyuz."

Giovanni Guidetti, VakıfBank ile 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında CEV Şampiyonlar Ligi, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 ve 2022'de Türkiye Ligi, 2013, 2014, 2017, 2021, 2022 ve 2023'te Kupa Voley, 2013, 2014, 2017, 2021 senelerinde Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları kazandı.