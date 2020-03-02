Başkent Moskova'daki Dinamo Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart'tan yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finalde mücadele edecek sarı-siyahlılar, B Grubu'nda oynadığı altı maçın beşini kazandı ve grup lideri olarak son 8 takım arasına kaldı.

Rakibini geçen yıl eledi

Dinamo Moskova ile geçen sezon da CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan sarı-siyahlılar, Moskova'daki karşılaşmayı 3-2 kaybetmesine karşın VakıfBank Spor Sarayı'ndaki rövanşta rakibini 3-0 mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdırmıştı.