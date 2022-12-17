Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, A Grubu'nu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit ile B Grubu birincisi VakıfBank, yarı finalde karşılaştı.

Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit üç kez set sayısını çevirdi ama serinin finalinde seti Egonu bitirdi.



1. Set Sonucu



VakıfBank 25-21 Eczacıbaşı Dynavit pic.twitter.com/o05UuFGk0h — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 17, 2022

İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak, organizasyonda adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

Paola Egonu, seti ace ile bitirdi.



2. Set Sonucu



VakıfBank 25-19 Eczacıbaşı Dynavit pic.twitter.com/bQigPhH7E6 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 17, 2022

CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde, yarın saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank finalde!



FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde, Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. pic.twitter.com/EGWJOfW2Jq — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 17, 2022

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise 18 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Heyrman, Elif Şahin)

Setler: 25-21, 25-19, 25-23

Süre: 78 dakika (25, 26, 27 )