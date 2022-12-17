Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayakla atlamada milli sporcu Muhammed Ali Bedir Dünya Kupası vizesi aldı
[Fotograf: AA]
Kayakla atlamada milli sporcu Muhammed Ali Bedir, Finlandiya'da düzenlenen Continental Kupası'nda 5. oldu ve bu organizasyonda Türkiye'nin en iyi derecesine elde ederek Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ruka şehrinde 55 sporcunun katıldığı yarışta Muhammed Ali, 131.5 metrelik atlayışla 122.1 puan aldı. Milli sporcu böylece organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Bu derece kupadaki Türkiye'nin bugüne kadar ki en iyi sıralaması olurken, milli sporcu Dünya Kupası'nda da yarışmaya hak kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da milli sporcu ile antrenörleri Samet Karta ve Mustafa Öztaşyonar'ı tebrik etti.
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