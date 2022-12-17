İstanbul Havalimanı'na ellerinde şampiyonluk kupasıyla gelen milli takım kafilesi, Türk bayrakları, çiçekler, tezahüratlar ve bandoyla coşkulu bir şekilde karşılandı.

Golbol Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, yaptığı açıklamada şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"Bu güzel karşılama için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Dünya şampiyonu olmaya gitmiştik. Paralimpik oyunlarında bir tarih yazdık. Dünya şampiyonluğumuz eksikti, onu da kazanarak unutulmayacak bir iz bırakmak istedik. Bunu da başaracağımıza inanıyorduk ve başardık. Gururlu bir şekilde ülkemize döndük. Tüm Türkiye bize destek oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ekibimi kutluyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyon ve milli paralimpik komitesi başkanımıza teşekkür ederim."

Golbol Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu ise onurlu ve gururlu olduklarını belirtti.

"Bakanımıza söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemiz için bir ilki gerçekleştirdik. Olmayan bir kupayı getirdik. İnşallah Paris'te peş peşe üçüncü paralimpik şampiyonluğunu da kazanıp dünyada takım sporlarında bir ilki başarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız bize çok destek verdi. Genel müdürlüğümüze, federasyon başkanlarımıza, herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da çok mutlu olduğunu kaydetti.

"Eksik olan kupayı ülkemize getirmenin onurunu yaşıyorum. Kadın sporcularımız gerçekten bu ülkenin melekleri. İki kez paralimpik şampiyonu oldular. Dünya şampiyonluğumuz yoktu, onu da ülkemize kazandırdılar. Her organizasyonun bir hikayesi ve anlamı vardır. Bu organizasyonumuza anlam katan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meclis genel kurulunda yaptığı bir konuşmada kadın sporcularımıza selamlarını iletmişti. Mesajlarını aldık ve kendisine kupayı getirdik. Çok teşekkür ediyoruz."

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, milli takımı gurur ve heyecanla karşıladıklarını dile getirdi.

"Hem olimpiyat hem de Avrupa kupası vardı. Şimdi dünya şampiyonluğu kupasını da ülkemize kazandırdılar. Başta federasyon başkanımız olmak üzere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, tüm bakanlık ekibine, milli paralimpik komitesi başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kızlarımız bize bundan sonra daha çok gurur yaşatacak. Tekrar tebrik ediyorum. Bizi alıştırdıkları kupalarla devam etmeleri dileğiyle kutluyorum."

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise milli sporcuların tarih yazdığını ifade etti.

"Dünyada hiçbir branşta olmayan bir başarıyı gerçekleştirdiler. İki paralimpik şampiyonluğunun üstüne bir de dünya şampiyonluğu eklediler. Kendilerine minnettarız. Başkanımız, teknik ekip ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah 2024'teki paralimpik oyunlarda daha çok madalya elde etmeyi umuyoruz. Golbol Milli Takımı'nı yürekten kutluyorum ve kucaklıyorum."