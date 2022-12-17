Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ozan Tufan attı Hull City bir puanı kurtardı
Hull City, İngiltere Championship'in 23. haftasında Sunderland ile evinde 1-1 berabere kaldı. Hull City’e beraberliği getiren golü milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti.
İngiltere Championship'in 23’üncü haftasında Hull City ile Sunderland, MKM Stadı’nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 74. dakikasında Sunderland, Ross Stewart'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Hull City'de 71. dakikada oyuna giren milli futbolcu Ozan Tufan, 82. dakikada attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelede başka gol olmayınca iki ekip, sahadan 1'er puanla ayrıldı. Öte yandan Hull City’de bir diğer milli futbolcu Doğukan Sinik, 76. dakikada Lewie Coyle’un yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Hull City puanını 26'ya, Sunderland ise 31'e yükseltti.
Etiketler: Hull City
Son Haberler
- 21:41
- 21:26
- 21:22
- 21:07
- 21:06
Sıradaki Haber
Lionel Scaloni: Bu, Messi ve Mbappe'nin ötesinde bir maç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz