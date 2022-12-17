İngiltere Championship'in 23’üncü haftasında Hull City ile Sunderland, MKM Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 74. dakikasında Sunderland, Ross Stewart'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Hull City'de 71. dakikada oyuna giren milli futbolcu Ozan Tufan, 82. dakikada attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca iki ekip, sahadan 1'er puanla ayrıldı. Öte yandan Hull City’de bir diğer milli futbolcu Doğukan Sinik, 76. dakikada Lewie Coyle’un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City puanını 26'ya, Sunderland ise 31'e yükseltti.