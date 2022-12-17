Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini dindirdi
[Fotograf: İHA]
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Malatya temsilcisi, 3 puan özlemine son verdi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetti. Malatya temsilcisi, evinde başkent ekibini tek golle geçti.
Yeni Malatyaspor'un galibiyet golünü 1. dakikada Haqi Osman kaydetti.
Maçın 90+3. dakikasında Malatyaspor'dan Gameli Awuku, Keçiören'den ise Eze direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Yeni Malatya puanını 15'e yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 29 puanda kaldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor
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