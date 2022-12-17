Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkas Sporlu voleybolcu Efe Mandıracı ameliyat edildi
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un milli voleybolcusu Efe Mandıracı dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Arkas Spor'dan yapılan açıklamaya göre, Efe Mandıracı'nın sağlık durumu hakkında şu bilgilere yer verildi:
"Sporcumuz Efe Mandıracı, antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Efe’nin rehabilitasyon sürecine sağlık heyetimiz tarafından başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz."
Sporcumuz Efe Mandıracı, antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Efe’nin rehabilitasyon sürecine sağlık heyetimiz tarafından başlanmıştır.— Arkas Spor Kulübü (@arkas_spor) December 17, 2022
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz. pic.twitter.com/l05QNVUcdq
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