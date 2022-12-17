Arkas Spor'dan yapılan açıklamaya göre, Efe Mandıracı'nın sağlık durumu hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Sporcumuz Efe Mandıracı, antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Efe’nin rehabilitasyon sürecine sağlık heyetimiz tarafından başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz."