Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arjantin'de "Türkiye Jokey Kulübü" koşusu düzenlendi
[Fotograf: AA]
Arjantin'de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) adına düzenlenen koşuyu, 2 dakika 50 saniye ile 4 numaralı "Night war" isimli at kazandı.
Uluslararası Carlos Pellegrini Büyük Ödülü kapsamında başkent Buenos Aires yakınındaki San İsidro Hipodromu'nda TJK adına, daha önce ödül kazanmamış 4 yaşındaki atların yarıştığı koşu düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Night war isimli atın birinci olduğu yarışın ardından atın sahibi Damasia Lottero, birincilik kupasını Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın elinden aldı.
[Fotoğraf: AA]
Çim pistte 1200 metre mesafede gerçekleştirilen yarışta Night War'un ardından 10 numaralı "Earthling" 2 dakika 55 saniye ile ikinci, 7 numaralı "Blufi" isimli at da 3 dakika ile üçüncü oldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Arjantin
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