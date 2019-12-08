VakıfBank Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk seti 26-24 önde tamamladı.

İkinci seti 25-23, üçüncü seti de 25-21 kazanan Vakıfbank, rakibini 3-0 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

2011 ve 2016'da da bronz madalya kazanmıştı

Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

Eczacıbaşı Vitra ise dünya şampiyonluğu için saat 15.00'te Imoco Conegliano takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: TRT Haber