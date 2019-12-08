Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu sözlere yer verdi:

"Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza atan Ümitcan Güreş'i kutluyorum. Şampiyonada milli sporcularımızdan gelen bu güzel dereceler, bizleri gururlandırıyor. Ümitcan Güreş'in madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

İlkleri seviyoruz, gurur duyuyoruz!



Glasgow'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek finalinde 3. olan ve yüzme tarihimizde başka bir ilke imza atan milli sporcumuz Ümitcan Güreş'i yürekten kutluyorum. #EuroSwim2019 #GücümüzGençliğimiz pic.twitter.com/g8QROgnY09 — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) December 7, 2019

Kaynak: AA