Spor
Galatasaray evinde galip geldi07 Aralık 2019 Cumartesi 21:55 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 21:59
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip rakibini 1-0 yendi.
2 haftalık aradan sonra 3 puan sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekipte, kaleci Fernando Muslera, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: maç sonucu Galatasaray Aytemiz Alanyaspor