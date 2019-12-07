Spor
Sivasspor doludizgin07 Aralık 2019 Cumartesi 16:57 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 17:03
DG Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 14. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Sivasspor, üst üste 6. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.
[Fotoğraf: AA ]
Süper Lig’in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Demir Grup Sivasspor liderliğini sürdürdü.
Kırmızı beyazlılar bu galibiyetle üst üste altıncı galibiyetini alarak tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaptı. Lider puanını 30'a yükseltti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde son 5 maçından galibiyet çıkartamadı ve 20 puanda kaldı.
Kaynak: AA, TRT SPOR
Etiketler: Sivasspor Malatyaspor