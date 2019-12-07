Spor

Sivasspor doludizgin

07 Aralık 2019 Cumartesi 16:57 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 17:03

DG Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 14. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Sivasspor, üst üste 6. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

[Fotoğraf: AA ]