Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyük takımının belirleneceği karşılaşma, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki ​Stozice Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Fransa'dan ASPTT Mulhouse, Finlandiya'dan LP Salo ve İtalya'dan Vero Volley Monza ile yer aldığı grupta tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Sarı-siyahlı takım, çeyrek finalde Polonya ekibi Developres Rzeszow, yarı finalde de Fenerbahçe Opet'i eleyerek Süper Final'e çıktı.

Yeni formatta en çok kazanan iki takımdan biri

VakıfBank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta kazandığı 4 şampiyonlukla İtalya ekibi Volley Bergamo ile bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi.

Sarı-siyahlılar, yarınki finalde galip gelmesi halinde 5. şampiyonluğuna ulaşacak ve yeni formatta en çok zafer yaşayan takım olacak.

Ligde bu sezon 8. kez finalde boy gösterecek VakıfBank, bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.

Bu sezon da kürsüde yer alması kesinleşen VakıfBank, böylece 10. kez CEV Şampiyonlar Ligi'ni ilk 3'te tamamlamış olacak.

Öte yandan VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 4 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım unvanını taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hedef sezonu 5 kupayla kapatmak

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni kazanarak sezonu 5 kupayla kapatmayı hedefliyor.

Sarı-siyahlı takım sezonun geri kalan bölümünde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Imoco Volley ile ligde 4. kez karşılaşacak

VakıfBank, Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında finalde, 2017-2018 sezonunda ise yarı finalde kozlarını paylaştı.

Rekabette 2016-2017 sezonundaki finali VakıfBank kazanırken, 2020-2021'deki finalden Imoco Volley üstün ayrıldı. 2017-2018 sezonundaki yarı finalde ise gülen taraf VakıfBank oldu.

Öte yandan bu sezon iki takımın karşı karşıya geldiği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini VakıfBank kazandı.

Imoco Volley son şampiyon

İtalyan voleybolunda son döneme damga vuran Imoco Volley, CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon kupayı alarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasındaki 6 maçını kazanarak çeyrek finale yükselen Imoco Volley, çeyrek finalde Vero Volley Monza'yı iki maçta da mağlup etti.

Imoco Volley, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamadan Süper Final'e çıktı.

İtalyan ekibinde Paola Egonu, Miriam Sylla, Joanna Wolosz, Robin de Kruijf gibi yıldız oyuncular bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Erkeklerde de şampiyon belli olacak

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali de yarın aynı salonda oynanacak.

İtalya'dan Trentino Itas ile Polonya'dan Grupa Azoty ZAKSA'nın karşı karşıya geleceği müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

VakıfBank, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleme peşinde

Sarı-siyahlı ekip, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda 10 kupa kazanarak bu alanda en çok kupa kazanan Türk takımı olma başarısı gösterdi.

VakıfBank, şimdiye kadar 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Kupası ve 1 CEV Top Teams Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı

VakıfBank, 2010-2011 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı oldu.

Sarı-siyahlı takım, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni namağlup şekilde kazandı.

VakıfBank dışında, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

En çok Dünya Şampiyonu olan takım

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım rekorunu elinde bulunduruyor.

Sarı-siyahlı ekip, bu kulvarda 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon oldu.

VakıfBank, dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan takım olarak zirvede yer alıyor.

İki kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

VakıfBank elde ettiği başarılarla iki kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

VakıfBank, 2020 yılında ise kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla bu kupayı en çok kazanan unvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerken, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

Türkiye Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşarak, rakiplerine kupa şansı tanımadı.

Birleştiği Güneş Sigorta ile ligde toplam 13 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunu lider bitirdi.

VakıfBank, Türkiye Kupası'nda 8, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nda ise 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

2012-2013 sezonunda 5 kupa

VakıfBank, 2012-2013 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sarı-siyahlı ekip, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı alarak "Kupa Avcısı'' unvanını aldı.

Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa

VakıfBank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 14 sezonda 22 kupa elde etti.

Sarı-siyahlı takım, Guidetti ile 2008-2009 sezonunda bu yana 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.